Les campus les plus antisémites : étudiants juifs, évitez ces universités

La liste annuelle d’Algemeiner au sujet des pires campus pour les étudiants juifs aux États-Unis et au Canada

De toutes les grandes questions les plus variées auxquelles nous sommes confrontés en tant qu’éditeurs de presse juive, l’une des plus particulières est l’expérience terrifiante, pour ne pas dire, la détresse, ressentie par des étudiants juifs sur les campus en Amérique du Nord.

Deux études qui ont été récemment publiées, l’une menée par des chercheurs de l’Université de Brandeis et l’autre par leurs collègues du Trinity College, ont révélé un taux astronomique d’environ 54% et 75%, respectivement, d’étudiants juifs qui ont dit avoir été victimes ou témoins d’antisémitisme au cours de la période examinée dans cette étude. L’organisation de défense dans le campus – AMCHA Initiative, a publié un rapport selon lequel la plupart des manifestations d’antisémitisme se produisent sur des campus où il y a une grande population juive, et a affirmé qu’il y a une étroite corrélation entre l’hostilité envers Israël et l’antisémitisme.

La vaste couverture médiatique de l’affaire par l’Algemeiner, qui a été encore améliorée cette année grâce à l’ouverture de notre nouveau Campus Bureau (Bureau du Campus), nous octroie en fait une place de premier rang dans ce stade et nous permet d’observer l’étendue et les dimensions de ce phénomène et de le signaler.

Nous avons écrit au sujet de l’admiration envers Hitler telle que l’ont exprimée des étudiants de l’Université de Knoxville dans le Tennessee, et nous avons signalé la violente manifestation anti-israélienne qui s’est tenue pendant la projection d’un film à Irvine UC. Nous avons interviewé le leader hindi des étudiants Milan Chatterjee, qui a été expulsé d’UCLA parce qu’il a refusé de soutenir le boycott contre Israël, alors que tout ce qu’il voulait était maintenir la neutralité de son syndicat d’étudiants. Nous avons également été les premiers à signaler un cours proposé à Berkeley UC dont l’un des objectifs était de révéler comment il est possible de détruire l’état juif.

Nos efforts pour exposer et éclairer cette situation délicate nous a conduits à établir cette liste annuelle, la toute première, des « quarante pires campus pour les étudiants juifs » aux États-Unis et au Canada. L’inclusion dans cette liste n’est absolument pas une manière de publier publiquement les ressources juives et souvent l’excellent travail investi par des groupes juifs dans ces campus, mais vise à signaler des universités où l’hostilité et l’intimidation antisémites et anti-israéliennes se sont déroulées à une fréquence et dans une intensité particulièrement importantes, tout en posant de sérieux défis pour les étudiants et les membres juifs du personnel.

Il est important de mentionner que les incidents antisémites ne sont pas limités aux universités incluses dans les tops 40. Parmi les campus où se sont déroulés de graves incidents au cours de l’année dernière, on peut mentionner la CUNY Kingsborough, University of Missouri, Western Washington University, et Ryerson University à Toronto.

1- Columbia University. New York City, New York

2- Vassar College. Poughkeepsie, New York

3- University of Toronto. Toronto, Ontario, Canadá

4- McGill University. Montreal, Quebec, Canadá

5- University of Chicago. Chicago, Illinois

6- University of California, Los Angeles. Los Angeles, California

7- University of Washington. Seattle, Washington

8- Portland State University. Portland, Oregon

9- New York University. New York City, New York

10- San Francisco State University. San Francisco, California

11- Oberlin College. Oberlin, Ohio

12- University of California, Berkeley. Berkeley, California

13- McMaster University. Hamilton, Ontario, Canada

14- Brown University. Providence, Rhode Island

15- University of Minnesota, Twin Cities. Minneapolis and Saint Paul, Minnesota

16- City University of New York, Brooklyn College. Brooklyn, New York

17- York University. Toronto, Ontario, Canada

18- University of California, Irvine. Irvine, California

19- San Diego State University. San Diego, California

20- Stanford University. Stanford, California

21- Northwestern University. Evanston, Illinois

22- University of Michigan, Ann Arbor. Ann Arbor, Michigan

23- Tufts University. Medford, Massachusets

24- University of California, Santa Cruz. Santa Cruz, California

25- City University of New York, Hunter College. New York City, New York

26- University of Massachusetts, Amherst. Amherst, Massachusetts

27- DePaul University. Chicago, Illinois

28- Rutgers University. New Brunswick, Newark and Camden, New Jersey

29- University of California. Davis, California

30- Ohio State University. Columbus, Ohio

31- Wesleyan University. Middletown, Connecticut

32- University of North Carolina. Chapel Hill, North Carolina

33- Harvard University. Cambridge, Massachusetts

34- University of Texas. Austin, Texas

35- University of Illinois. Urbana and Champaign, Illinois

36- Swarthmore College. Swarthmore, Pennsylvania

37- Georgetown University. Washington, DC

38- Syracuse University. Syracuse, New York

39- University of Wisconsin. Madison, Wisconsin

40- University of Tennessee. Knoxville, Tennessee