Ce sont des chiffres de nature à faire rêver nombre de gouvernements européens, pris dans un tsunami de migrants qui semble de plus en plus compliqué de freiner. L’Autorité de la Population et de l’Immigration israélienne a rapporté jeudi que, en 2016, seules 18 personnes se seraient infiltrées illégalement en Israël!

Selon le document, à partir du mois de mai, aucune personne ne s’est infiltrée en Israël. Près de 15 mille demandes d’asile ont été présentées l’an dernier.