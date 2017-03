Les critiques contre D. Trump deviennent de plus en plus absurdes: la preuve par l’image

Décidément, l’AFP choisit soigneusement ses combats, et celui contre la nouvelle administration américaine en fait assurément partie. Une photo de la proche conseillère du président américain, Kellyanne Conway, agenouillée sur un canapé dans le Bureau ovale de la Maison Blanche a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux mais aussi des accusations de sexisme…montrant que décidément, toute occasion est bonne à prendre pour critiquer le nouveau Président américain et son administration.

Sur ce cliché capturé notamment par un photographe de l’AFP, Kellyane Conway est agenouillée « avec désinvolture sur le sofa », avec ses chaussures, au moment où le président prend la pose avec des dirigeants de lycées et d’universités noirs dans le Bureau ovale, lieu sacro-saint aux Etats-Unis.

Sur Twitter, beaucoup se sont déchaînés contre le « manque de respect » montré selon eux par la conseillère du président Donald Trump. « Conway qui garde ses chaussures sur le canapé du Bureau ovale –c’est en phase avec le niveau général de manque de respect dont l’équipe Trump a fait preuve », écrit Kaivan Shroff, étudiant à Yale, dans un tweet. « Les éducateurs afro-américains les plus respectés du pays sont rassemblés à la Maison Blanche, et Kellyanne Conway n’est même pas capable de leur montrer la courtoisie la plus élémentaire », affirme une autre commentatrice, Rachel Vorona Cote, sur le site féminin Jezebel…