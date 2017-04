Les Etats-Unis ont prévenu Israël avant les frappes en Syrie

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a déclaré que les Etats-Unis avaient prévenu Israël avant d’attaquer la nuit dernière une base syrienne. « C’est une preuve supplémentaire de la force et de la profondeur des relations entretenue entre Israël et sa plus grande alliée l’Amérique », a déclaré Lieberman.