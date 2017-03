Les étrangers appelant au boycott ne pourront plus pénétrer sur le sol israélien

La Knesset a approuvé lundi soir une loi visant à interdire l’octroi de visas d’entrée ou de droits de résidence aux ressortissants étrangers qui appellent au boycott économique, culturel ou académique d’Israël ou des localités juives. La commission de l’Intérieur et de l’Environnement de la Knesset a approuvé le libellé définitif du projet de boycott, dont le but est de lutter contre les mouvements internationaux de boycott, de désinvestissement et de sanctions. Cette loi stipule que l’interdiction d’entrée s’appliquera à toute personne « qui, en connaissance de cause, lance un appel public au boycott d’Israël.