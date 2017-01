Les Gazaouis veulent « éclairer les tunnels [terroristes] avec leur sang »

Les résidents de Gaza ont été scandalisés par la critique des tunnels transfrontaliers du Hamas, utilisés principalement pour la contrebande, par la chaîne officielle de télévision de l’Autorité palestinienne.

Plus tôt cette semaine, plusieurs manifestations ont eu lieu à Gaza sur les conditions de plus en plus difficiles dans le califat islamique, dans le contexte d’un épisode de froid qui a frappé la bande et de l’incurie de ses dirigeants terroristes.

La chaîne de télévision officielle de l’Autorité palestinienne a organisé une table ronde sur la question et les partisans du groupe terroriste ont été scandalisés, notamment par une légende qui disait: «Gaza dans l’obscurité totale … et les tunnels sont allumés».

Un terroriste a ainsi déclaré sur Twitter: « Nos mosquées sont nos avant-postes, leurs dômes sont nos casques, nos minarets sont nos baïonnettes. Les tunnels sont nos forteresses – nous allons continuer à les éclairer avec notre sang! »