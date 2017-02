Les idées de D. Trump concernant l’immigration musulmane largement partagés en France

Malgré le concert de critiques politiques et médiatiques en Europe et particulièrement en France contre l’interdiction d’entrer aux Etats-Unis voulue par D. Trump, l’opinion publique semble bien plus proche du président américain que de ses propres dirigeants sur ce sujet. Un sondage de Chatham House auprès de plus de 10 000 personnes de 10 États européens, jette un éclairage nouveau sur ce que les gens pensent des migrations en provenance principalement des pays musulmans. L’opposition du public à toute migration supplémentaire des états majoritairement musulmans n’est en aucun cas limitée à l’électorat de Trump aux États-Unis, mais est assez répandue.

Dans ce sondage, réalisé avant l’annonce du décret du président Trump, les répondants ont reçu la déclaration suivante: «Toute nouvelle migration des pays principalement musulmans devrait être arrêtée». On leur a ensuite demandé dans quelle mesure ils étaient d’accord ou en désaccord avec cette déclaration. Globalement, dans l’ensemble des 10 pays européens, une moyenne de 55% a convenu que toutes les migrations des pays principalement musulmans devraient être arrêtées, 25% n’étaient ni d’accord ni en désaccord et 20% étaient en désaccord.