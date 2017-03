Les importateurs de voitures en Israël s’enrichissent sur le dos des consommateurs

Le secteur des importations de voitures en Israël présente peu de concurrence et des marges bénéficiaires exceptionnelles, selon l’économiste en chef du ministère des Finances.

Les achats de véhicules neufs ont progressé depuis 2007 et les 12 importateurs de véhicules ont accumulé un bénéfice global de 14,1 milliards de NIS entre 2007-2014, soit une moyenne annuelle de 1,6 milliard de shekels. Le bénéfice moyen de cette période a augmenté de 72% en termes réels par rapport à 2003-2006.

Les quatre plus gros importateurs ont représenté les deux tiers des bénéfices du secteur. Selon les chiffres cités par le ministère des Finances, le bénéfice global des 12 importateurs de véhicules se situait entre 1,9 et 2 milliards de NIS en 2013-2014, soit le double de 2006 en termes réels, avant la forte hausse des importations de voitures. Dans le même temps, les marges bénéficiaires ont atteint 9,3%, chiffre exceptionnel pour le secteur du commerce de détail. Pendant ce temps, les prix des voitures s’envolent et nombre d’Israéliens ne peuvent se permettre d’acheter un véhicule, pendant que les importateurs se remplissent les poches…