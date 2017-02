Les Iraniens prétendent avoir développé 115 nouvelles armes

Le ministre de la Défense iranien, le général Hussein Dehghan a affirmé qu’ » au cours des trois dernières années, l’industrie militaire a évolué de 69 pour cent » (sic), ajoutant que « durant cette période plus de 115 armes ont été confectionnées, produits et testées » selon le site d’informations iraniens Farsnews. Seules cinq nouvelles armes ont été dévoilées : un missile téléguidée Fajr-5, un système d’arme d’épaule Misagh-3, un système de lance grenade de 40 mm, des munitions sophistiquées, une arme individuelle de calibre 5.56*45 et un pistolet national.