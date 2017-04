Les Israéliens ont-ils renoncé aux sacs plastiques ?

Depuis cette année, les sacs plastiques ne sont plus distribués gratuitement dans les supermarchés pour des raisons écologiques. Ils doivent maintenant être achetés et coûtent 10 agourot, soit un dixième de shekel. Quelques mois après son entrée en vigueur, on peut dire que la loi sur les sacs en plastique est un franc succès. D’après une enquête, 42 pour cent des clients ont totalement renoncé à utiliser ces sacs et se munissent de leurs propres sacs en tissu pour faire leurs courses. Avant cette loi, 90 pour cent des clients utilisaient les sacs en plastique gratuits.