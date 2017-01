Les Israéliens ont la tactique pour accumuler des miles lors de leurs voyages en avion

Près de 700 000 Israéliens ont volé sur Turkish Airlines depuis le début de l’année2016, soit 15% de plus qu’en 2015, ce qui fait de Turkish Airlines la principale compagnie aérienne étrangère en Israël. Plus de 85% des passagers israéliens atterrissant à Istanbul le font pour une correspondance vers une variété de destinations, principalement aux États-Unis et en Extrême-Orient. Turkish Airlines n’est pas la seule compagnie aérienne de ce type. De plus en plus de passagers renoncent à la commodité des vols directs en faveur de vols de correspondance vers une autre destination. La raison principale est évidemment le prix, mais ce n’est pas le seul facteur. Une autre considération est l’accumulation de miles ou de points de fidélisation, le sport préféré des passagers d’affaires qui volent fréquemment depuis Israël…