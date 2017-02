Les Juifs sont aimés aux USA

Les Juifs sont le groupe religieux le plus apprécié en Amérique, selon un nouveau sondage mené par le Pew Research Center.

L’enquête, qui a été publiée mercredi, a révélé que les Américains expriment généralement plus de sentiments positifs envers divers groupes religieux qu’il y a trois ans.

Comme ils l’avaient fait pour la première fois en 2014, les Juifs arrivent en tête du sondage, dans lequel les répondants classent divers groupes religieux selon une échelle allant de 1 à 100, 1 quantifiant la vision la plus négative et 100 la plus positive; 50 signifie que les personnes interrogées n’ont ni sentiments positifs ni négatifs.

Les Juifs obtiennent ainsi un score de 67, contre 63 dans l’enquête de 2014, suivis par les catholiques à 66, contre 62, et les protestants à 65. Les chrétiens évangéliques sont stables à 61.

Les Musulmans arrivent derniers avec un score de 48.