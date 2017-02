Les Mollahs vont tester D. Trump avec de nouvelles violations

« Les manœuvres appelées ‘Grand Prophète 11’ commenceront lundi et dureront trois jours », a déclaré le général Mohammad Pakpour, commandant des unités au sol des forces d’élite iraniennes, lors d’une conférence de presse.

Il a déclaré que des roquettes seraient utilisées sans en préciser le genre. Au début du mois de février, l’Iran a mené des exercices de missiles à courte portée en période de tensions accrues avec les États-Unis.

La république islamique a déclaré que les exercices visaient à démontrer la « complète préparation de l’Iran à faire face aux menaces » et aux « humiliantes sanctions » de Washington.

Le président américain Donald Trump a frappé avec de nouvelles sanctions le réseau d’approvisionnement en armes de Téhéran suite à son précédent test de missiles balistiques le 29 janvier.

« L’Iran ferait bien de regarder le calendrier et de réaliser qu’il y a un nouveau président au Bureau ovale. Et l’Iran ferait bien de ne pas tester la détermination de ce nouveau président « , a déclaré le vice-président Mike Pence plus tôt ce mois-ci.

Pour sa part, le nouveau chef du Pentagone, James Mattis, a qualifié l’Iran de « plus grand sponsor d’État du terrorisme au monde ». Les responsables iraniens ont rejeté les menaces en soulignant que le programme de missiles était « purement défensif », bien que les missiles portaient l’inscription « pour la destruction d’Israël »…