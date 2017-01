Les nouvelles alliances inattendues de la marine israélienne. Par Bely

La marine israélienne a décidé d’étendre sa coopération avec la marine américaine et d’autres services maritimes de l’OTAN. S’adressant à des journalistes, le lieutenant-colonel Boneh a déclaré qu’un nombre croissant de nations établissent de nouveaux liens ou renforcent les liens existants avec la Marine israélienne. Et s’il y a réussite en ce qui concerne les principaux alliés d’Israël, il en est de même avec les pays dont on pouvait craindre le pire comme la Turquie, avec qui la marine israélienne veut rétablir de bonnes relations après plus de six années d’éloignement », explique un officier israélien.

« Peut-être qu’à l’avenir, nous pourrons même voir les navires turcs dans le port de Haïfa pour des exercices mutuels comme nous l’avons fait dans le passé », a déclaré le lieutenant-colonel Assaf Boneh, chef de la division de coordination internationale de la Marine israélienne.

Il se félicite que la visite de l’Amiral Michelle Howard en Israël, la numéro deux de la marine américaine et première femme amiral quatre étoiles, ait permis à la Marine de partager ce qu’elle considère comme des défis stratégiques et des opportunités à ne pas manquer…

En compagnie du vice-amiral Eli Sharvit, commandant de la Marine israélienne, l’Amiral a visité l’un des nouveaux sous-marins construits en Allemagne, a navigué sur une Corvette Sa’ar-5 et visité l’unité d’élite de la flottille 13.

Le haut gradé israélien a noté que Chypre et la France envisagent de participer, pour la première fois, au printemps prochain, à un exercice traditionnellement trilatéral dénommé Noble Dina, destiné à accroître la compétence maritime des nations participantes.

Jusqu’à la rupture des relations israélo-turques en 2010, les participants traditionnels étaient Israël, les États-Unis et la Turquie. Un autre exercice trilatéral impliquant les marines israélienne, américaine et grecque est prévu pour l’année en cours, mais pas seulement. Un certain nombre d’autres pays amis comme le HMS Bulwark britannique, qui a passé près d’une semaine en Israël avec exercices mais aussi repos et détente pour son équipage de 560 membres, répondront présents !

Dans une entrevue avant son départ en retraite en septembre dernier en tant que commandant de la marine israélienne, le vice-amiral Ram Rothberg avait déclaré qu’en plus de la Grèce, la France, l’Italie, Chypre et le Royaume-Uni étaient des nations avec lesquelles son service cultivait des liens renforcés… Même si la majeure partie de la coopération avait toujours été et resterait ce partenariat avec les Etats Unis, l’allié principal d’Israël,.

En ce qui concerne la Turquie, l’officier israélien Boneh, a fait remarquer qu’Ankara avait procédé, l’an passé, à l’ouverture d’un bureau de liaison à l’OTAN. Circonstance incitative à une coordination plus directe, l’immédiate conséquence fut la signature d’un accord de réconciliation en juin 2016 entre celle-ci et Israël. Depuis, les deux pays ont échangé des ambassadeurs.

Leurs relations se sont peu à peu normalisées, sans doute parce que doucement ballotées au gré des vagues…