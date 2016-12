Les organisations pro-palestiniennes se déchaînent contre Christian Estrosi « trop proche d’Israël »

Christian Estrosi est accuser de vouloir verser 50 000 euros d’aide au Fonds national juif, une organisation israélienne centenaire qui oeuvre pour l’environnement en replantant des arbres, un terrible acte de « colonisation » pour les pro-palestiniens.

Le voyage de Christian Estrosi en Israël, décidé «après la dangereuse décision de l’ONU qui attaque la seule démocratie de la région» selon ses propres termes, se termine le 29 décembre. A l’occasion de sa visite, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) s’est engagé à verser 50 000 euros d’argent public au Fonds national juif (KKL), afin d’aider l’effort israélien pour replanter des arbres après les incendies ayant touché le pays en novembre.

«Avec le soutien de ma majorité régionale, une subvention de 50 000 euros sera versée au KKL par la région PACA pour contribuer au reboisement de la forêt détruite», a-t-il déclaré au cours d’une cérémonie où l’ancien maire de Nice a planté un olivier.

«Je n’ai pas besoin de recevoir de remerciement. Lorsqu’on est frères on ne se remercie pas. Nous appartenons à la même famille, à la même équipe, nous défendons les mêmes convictions et les mêmes valeurs. On se soutient, on ne se fait jamais défaut», a-t-il poursuivi.

Christian Estrosi a affirmé que la région PACA allait ainsi financer 5 000 arbres, dont 86 seraient «dédiés aux victimes de l’attentat de Nice» du 14 juillet dernier.

L’ancien maire de Nice a aussi rencontré le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, afin de lui apporter «tout [son] soutien après la résolution de l’ONU contre Israël». Le député des Français de l’étranger, Meyer Habib, était aussi présent pour l’occasion.

Des organisations pro-palestiniennes ont dénoncé l’utilisation « de l’argent publique » afin de financer « les colonies illégales »…