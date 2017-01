Les Palestiniens menacent de ne plus reconnaître Israël

L’Autorité palestinienne menace de ne plus reonnaître Israël si Donald Trump déplace l’ambassade américaine à Jérusalem, a déclaré le président non élu de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dans une interview publiée vendredi par le quotidien français Le Figaro.

«J’ai écrit au président-élu Trump pour lui demander de ne pas le faire. Non seulement cette mesure priverait les États-Unis de toute légitimité pour jouer un rôle dans la résolution du conflit, mais elle détruirait également la solution des deux États», a déclaré M. Abbas.

M. Trump – qui prend ses fonctions vendredi prochain – a déclaré qu’il envisage de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël et de déplacer l’ambassade américaine de Tel Aviv.

Le mouvement est violemment combattu par les Palestiniens, qui le voient comme une action « destructrice et unilatérale. »

Les États-Unis et la plupart des Etats membres de l’ONU ne reconnaissent pas Jérusalem comme la capitale d’Israël, et le statut de la ville est l’un des problèmes les plus épineux du conflit israélo-arabe depuis plusieurs décennies.

Si le transfert de l’ambassade a lieu, « il y aurait plusieurs options pour nous, et nous les discuterions avec les pays arabes », a déclaré M. Abbas.

«Annuler notre reconnaissance de l’Etat d’Israël est l’un d’entre eux, mais nous espérons ne pas atteindre pas ce point et que, au contraire, nous pourrons travailler avec la prochaine administration américaine», a-t-il ajouté.