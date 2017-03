Les Palestiniens se mobilisent contre la loi du muezzin

La proposition de loi du muezzin, qui prévoit de limiter l’utilisation de systèmes de sonorisation dans les mosquées et d’imposer des amendes aux contrevenants a été approuvée le 8 mars 2017 en lecture préliminaire à la Knesset. L’approbation du projet de loi a déclenché une vague de réactions sévères des Palestiniens qui considèrent la loi comme une violation de la liberté de culte. Le ministère de l’Information de l’Autorité Palestinienne a appelé à lancer une campagne arabe et islamique contre la loi. Il a exhorté les pays islamiques à déclarer le 30 mars comme la journée de l’effort conjoint visant à dénoncer le « racisme de l’occupation israélienne et ses tentatives de provoquer une guerre religieuse ». Le Conseil des mosquées et le Conseil du Waqf ont publié un communiqué condamnant la « loi raciste de l’occupation, » appelant les habitants de Jérusalem et ses environs à installer des amplificateurs sur les toits de leurs maisons et à faire entendre la voix du muezzin.