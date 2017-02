Les passagers du métro de New-York effacent une inscription antisémite

Un passager voyageant dans le métro de Manhattan à New-York pendant la nuit a été surpris de découvrir des graffitis de croix gammées sur les vitres du wagon, aux côtés d’inscriptions « Juifs, les fours d’Auschwitz vous attendent ». « Dans le métro, on s’est tous regardé et on a compris qu’il fallait faire quelque chose », a-t-il raconté, « j’ai demandé si quelqu’un avait un mouchoir et tous ensemble, on s’est mis à effacer les terribles inscriptions ».