Les Pères Noël palestiniens sont des ordures

Palywood s’adapte très bien aux saisons. La preuve, une centaine de manifestants de Béthléem sont allés, à la veille de Noël, réclamer la « liberté de mouvement et le droit pour tous d’accéder à Béthléem comme à Jérusalem. » traduisez, le droit de violer la souveraineté israélienne…

Au checkpoint 300, beaucoup étaient déguisés en Père Noël pour instrumentaliser les fêtes chrétiennes et faire passer leur message « contre l’occupation et la situation de la ville de Béthléem désormais totalement encerclée de murs et de colonies. »

Sur certaines des pancartes, l’es inscriptions : « Jésus était venu avec un message de paix, sa ville subit l’oppression » ou encore « Jésus est du côté des Palestiniens », et « Joseph et Marie, ne pourraient pas entrer dans Béthléem, devenu un ghetto aujourd’hui ».

Les forces israéliennes ont dû riposter, mais les Pères Noël étaient pour certaines d’entre eux préparés car équipés de masques anti-lacrymogène…