Les « priorités » du nouveau chef d’Etat-major Libanais : Israël et le terrorisme

Le général Joseph Aoun a donné son premier ordre du jour en tant que chef de l’armée libanaise, après avoir succédé au général Jean Kahwagi. Le nouveau commandant en chef de l’armée libanaise, le général Joseph Aoun, s’est adressé vendredi pour la première fois à la troupe, lui demandant d’être prête à « contrer l’ennemi israélien » et à « poursuivre la lutte contre le terrorisme ». « Soyez extrêmement alertes sur la frontière-sud pour contrer les plans déstabilisateurs de l’ennemi israélien (…) et soyez également prêts à poursuivre la lutte contre le terrorisme avec tous les moyens mis à votre disposition afin de l’éradiquer à la source et de libérer vos camarades retenus en otage », a-t-il ajouté.