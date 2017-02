Les prix des appartements baissent pour la première fois depuis des années en Israël

Pour la première fois depuis des années, le Bureau central des statistiques d’Israël a signalé une baisse des prix des appartements dans le pays. L’indice des prix à la consommation qui a été publié cette semaine a montré que les prix des biens immobiliers en novembre et en décembre étaient 1,2% inférieurs à ceux des deux mois précédents.

Le Bureau central des statistiques a également publié l’indice des prix à la consommation (IPC) pour janvier. L’IPC a reculé de 0,2% et n’a augmenté que de 0,1% au cours des 12 derniers mois. En Janvier, les prix des vêtements ont chuté de 9%, les prix des chaussures ont chuté de 10%, l’assurance automobile a chuté de 6,2% et les coûts des services de logement ont chuté de 0,8%. La hausse des prix en janvier comprenait le carburant (3,3%) et l’électricité (3,5%).