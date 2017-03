Les résolutions effarantes de la « gauche arabe »

B. Hamon a-t-il trouvé ses compagnons de route? Toujours est-il que les conclusions d’un sommet de la « gauche arabe » ont de quoi inquiéter sur le sens des priorités de ses dirigeants.

A l’occasion du 8ème Forum de la Gauche Arabe, qui vient de se dérouler les 24, 25 et 26 mars à Tunis, le soutien à la cause palestinienne a été jugé « déterminant pour l’avenir du monde arabe » par les 28 partis et organisations communistes réunis et représentant une douzaine de pays arabes.

Les participants à ce forum ont publié les conclusions suivantes, alors que leurs pays sombrent pour la quasi-totalité d’entre eux dans une situation de déliquescence :

« La cause palestinienne est et restera la cause centrale du mouvement national de libération arabe et doit avoir tout notre soutien dans sa résistance à l’occupation et la colonisation

Le projet sioniste est le fer de lance des projets impérialistes de démantèlement du monde arabe et de la mise en pièce de l’unité au sein de ses sociétés, en alimentant des conflits ethniques et sectaires, par le biais de la création et du soutien à des nébuleuses terroristes

C’est par la mobilisation populaire qu’il faut s’opposer à ces projets sur la base de programmes de lutte nationale et sociale

Il faut soutenir les forces révolutionnaires qui luttent contre ces projets impérialistes dans le monde arabe et parachever les révolutions démocratiques en termes de lutte de classes, de lutte contre le racisme et le colonialisme.

Le Forum de la Gauche Arabe salue la mémoire des martyrs du mouvement arabe de libération et l’ensemble des prisonniers dans les geôles de l’occupant sioniste, notamment sous la direction du camarade Ahmad Sa’adat, Secrétaire général du Front Populaire pour la Libération de la Palestine, ainsi que tous les résistants incarcérés ou enfermés sur leurs terres, envers lesquels nous avons un devoir de solidarité.

Et nous considérons que la journée des Prisonniers Palestiniens doit devenir une journée de mobilisation dans l’ensemble du monde arabe, pour exiger leur libération, ainsi que celle du 15 mai, concernant la Nakba.

Nous soutenons le développement de la campagne BDS dans tous ses aspects, politiques, économiques, culturels, sportifs, universitaires et nous appelons toutes les organisations progressistes à rejoindre cette campagne.

Nous nous engageons à développer la coordination avec tous les réseaux qui luttent dans ce sens au niveau international, et à unir nos voix pour défendre la lutte de libération palestinienne mais aussi toute agression impérialiste contre des nations souveraines, que ce soit en Libye, Syrie, Yemen ou au Venezuela.

Nous demandons à l’Autorité Palestinienne de mettre un terme à sa coopération politique et sécuritaire avec l’entité sioniste et de soutenir la lutte des Palestiniens dans l’ensemble des territoires occupés depuis 1948, Palestiniens dont les déportations n’ont pas cessé depuis cette date, et pour lesquels le droit au retour doit être appliqué, afin qu’ils puissent bâtir un Etat avec Jérusalem comme capitale. » »