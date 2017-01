Les supporters d’Utrecht scandent des slogans antisémites, l’arbitre n’entend rien

Au cours d’un match extérieur contre Sparte, plusieurs supporters qui se sont rendus à FC Utrecht ont chahuté. Les supporters ont scandé des slogans sur les juifs en tant que préparation au match entre le FC Utrecht et Ajax la semaine prochaine. Les spectateurs et des personnes qui étaient au stade ont clairement entendu les chansons. Après le match, l’arbitre Sardar Gözübüyük a déclaré qu’il n’avait rien entendu. Ce n’est pas la première fois que certains des supporters du FC Utrecht expriment des opinions offensantes. Dans le passé, le club de football a été pénalisé à cause de textes similaires dans les gradins. Fin 2015, le propriétaire du FC Utrecht, FRANS VAN SEUMEREN, avait déclaré au sujet des chansons les propos suivants: «Cela doit s’arrêter, sinon j’y mettrai vraiment fin».