Les taxes sur l’essence au plus haut en Israël

Le taux d’imposition sur le prix d’un litre de carburant est de 65% en Israël, soit 3,90 NIS par litre, selon l’indice de novembre établi par l’Institut israélien de l’énergie et de l’environnement. L’Institut a constaté qu’Israël disposait de la cinquième plus forte taxe sur l’essence parmi les pays développés. Seuls les Pays-Bas, l’Italie, la Finlande et la Grèce ont des taxes plus élevées.

L’Institut a également constaté que le taux d’imposition du carburant avait augmenté de 10%, passant de 55% à 65% en quatre ans. Les recettes fiscales provenant de la taxe sur l’essence totalisent actuellement 13 milliards de NIS par an.