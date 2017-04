Les touristes chinois de plus en plus nombreux en Israël

En 2016, le ministère israélien du Tourisme a enregistré 79 268 visiteurs en provenance de Chine, se rapprochant ainsi sensiblement de son objectif de 100 000 touristes chinois par an. Cette hausse s’explique entre autres par les nouveaux vols directs entre Bejing et Tel-Aviv de la compagnie aérienne chinoise « Hainan ». Pour les Chinois, le véritable pôle d’attraction est Jérusalem, 81 pour cent des touristes se concentrent en effet sur la capitale. Tel-Aviv attire un peu moins les visiteurs chinois et 56 pour cent profitent de leur séjour en Terre Sainte pour voir la mer Morte. Les touristes asiatiques sont très intéressants sur le plan économique pour Israël car ils dépensent nettement plus que leurs homologues européens : 267 dollars par jour contre 158 dollars par jour pour les Européens.