Les transports en communs en couvre feu en Seine Saint-Denis

Après les violences de ces derniers jours à Aulnay-sous-Bois et dans les communes voisines, le réseau de bus Transdev est totalement interrompu à partir de 20 heures. L’arrêt du réseau concerne 32 lignes au total qui desservent une vingtaine de villes, Aulnay-sous-Bois mais aussi des communes avoisinantes comme La Courneuve ou Le Blanc-Mesnil rapporte BFM TV.

La décision du Transporteur Transdev fait suite notamment au caillassage d’un bus mardi soir entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil. A bord, le chauffeur avait été légèrement blessé et transporté à l’hôpital. « C’est des groupes qui sont bien organisés et quand ils voient un bus, ils caillassent », explique sur BFMTV Zahir Mehdid, délégué syndical UNSA, évoquant « un pavé » lancé au visage du conducteur de bus la veille.