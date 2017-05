L’espérance de vie en Israël :l’une des plus élevées au monde©

Le rapport de L’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui repose sur un large éventail de données sur les pays membres de l’OCDE, montre qu’Israël occupe une place prépondérante au niveau de différents indicateurs de la santé : l’espérance de vie et la chance de survivre aux maladies cardiaques, le cancer et le diabète y sont en effet parmi les plus élevées au monde.

L’OMS a publié mercredi son principal rapport sur les statistiques de la santé des pays de l’OCDE, et selon ce dernier l’espérance de vie moyenne en Israël place ce pays au sommet de ses États membres, tant chez les hommes que chez les femmes. Les données relatives aux services médicaux y sont également très bonnes, ce qui place Israël en bas de l’échelle des décès causés par des maladies graves.

Le rapport de l’OMS, publié chaque année en mai, comprend des données de tous les États membres de l’OMS, y compris l’espérance de vie, la mortalité maternelle et infantile, la mortalité infantile, l’état d’assainissement, le taux d’utilisation de l’alcool et des drogues, le taux d’administration de vaccination et le Les chances de survivre à des maladies graves – un indice qui caractérise le niveau des services médicaux et de la médecine préventive.