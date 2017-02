L’Etat islamique augmente ses ventes de produits pétroliers

Selon des responsables américains et européens qui surveillent le trafic de pétroliers dans la région de la Turquie, de l’Irak et de la Syrie, l’Etat islamique a augmenté ses ventes de pétrole et de gaz au régime syrien. Il fournit au régime d’Assad des produits en contrepartie d’argent. Selon les experts, la vente de pétrole et de ses produits au régime Assad est actuellement la plus grande source de financement pour l’Etat islamique et remplace les recettes provenant de la perception des droits de douane et des taxes sur les territoires sous le contrôle de l’organisation.