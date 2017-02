Le chef de l’Etat major de l’US Air Force est juif

Petit rappel passé inaperçu: le site Nation pour Israël rapporte que depuis le 21 juillet 2016, le Chef d’Etat-Major de l’US Air Force est juif. Le Général d’Armée Aérienne David Lee Goldfein, un pilote de combat et de renseignement avec 4200 h de vol notamment sur F-16 et F-117, est le deuxième Juif à commander les presque 700 000 hommes et femmes de l’USAF après le Général d’Armée Aérienne Norton Allan Schwartz, entre 2008 et 2012.