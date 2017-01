Lettre d’une habitante de Judée-Samarie aux participants de la conférence de Paris. Par Nathalie Sivan

J’habite la Judée-Samarie depuis 18 ans et je suis née en France. Votre conférence d’une journée ne changera en rien la destinée de mon pays. Et mon pays c’est Israël depuis des millénaires. Le cours parfois chaotique de l’histoire du peuple juif m’a fait naître ailleurs qu’à Sion, mais il était en moi et j’étais à lui malgré cet exil si long et souvent douloureux. Je ne tiens ni à me justifier ni à tenter d’expliquer les raisons qui m’ont poussées à venir vivre en Israël, ni encore moins celles qui me poussent à vivre et à vouloir développer la merveilleuse région dans laquelle je vis aux côtés de toute ma famille : la Judée-Samarie.

Ma réalité n’est pas un quotidien de violence…non bien au contraire, la majorité des personnes de cette belle contrée sont des êtres humains dont le seul but est de vivre sur leur terre ancestrale, de se parfaire moralement et de vivre selon une tradition aussi vieille que le monde et qui est un exemple d’élévation spirituelle. Nous sommes les héritiers d’une terre que nous avons acquis en bonne et due forme, nous désirons redonner à cette terre sa grandeur d’antan et le challenge est en train d’être relevé au-delà de tous nos espoirs.

Ma réalité est celle d’une femme juive si fière de sa nation et de son peuple que rien ne pourra ébranler. Les vicissitudes vécues durant tous ces siècles par « mes frères du passé » n’ont en rien altérées, la force inébranlable de « mes frères du présent et du futur » !

Car ne vous méprenez pas bonnes gens de la conférence de Paris, personne ne se souviendra de vous, et encore moins d’Hollande et d’Obama sur le départ et en fin d’une carrière somme toute bien médiocre.

La grandeur et la hauteur de vue ne sont pas des vertus qu’ils ont réussi à élever, ni à brandir tels des portes drapeaux d’une société qui en aurait eu bien besoin… Non messieurs vous n’en avez eu ni l’étoffe, ni le panache et savez-vous pourquoi ? Seules des motivations individuelles d’ordre narcissiques, vous ont poussées à agir et donc lorsque seul l’égo est le moteur de toute action, celle-ci est vouée à l’échec stérile.

Et c’est sans aucune prétention que je vous dis que nous peuple juif réussirons, là où vous tentez de nous étouffer, tout simplement parce que nous agissons au nom d’une histoire qui nous pousse et nous porte toujours plus haut et pour un destin collectif dont chacun d’entre nous est le garant.

Alors bonne conférence, profitez au mieux de ce pseudo-moment de gloire avant que l’oubli ne vous dévore aussi rapidement, qu’il vous aura mis au pinacle de cette petite journée du 15 janvier.