Leur poisson d’avril sauve une vie à l’aéroport Ben Gourion

Samedi soir 1er avril, deux secouristes ambulanciers, Dvir Adani et Moshe Mizrachi, décident de faire un poisson d’avril à leurs amis. Les deux volontaires de Ihoud Hatzalah se trouvaient à proximité de l’aéroport Ben Gurion lorsqu’ils ont décidé de se prendre en photo dans la salle des départs de l’aéroport et de poster sur Facebook un message annonçant leur départ spontané en Thaïlande (Photo du haut).

Sac en bandoulière et passeport en main, ils demandent à un autre voyageur (un vrai) de les prendre en photo. Aussitôt postée, les commentaires vont bon train sur le réseau social. Quelques minutes plus tard, un appel est envoyé aux deux secouristes : un homme souffrant de douleurs thoraciques sévères se trouve dans l’aéroport, à quelques dizaines de mètres d’eux (Photo ci-dessous).



Ils accourent à l’endroit indiqué et se trouvent en présence d’un homme plus âgé au milieu d’une sévère crise cardiaque. L’homme devait voyager avec sa femme et sa fille à Moscou une heure plus tard. Les secouristes ont (très) rapidement traité le patient et se sont assurés qu’une ambulance était en chemin. Ils sont restés à ses côté en attendant son évacuation vers un hôpital dans un état stable.

« Dans ce genre de situation, il ne fait aucun doute que si nous n’avions pas aussi proche, l’histoire aurait pu se terminer différemment. Ce qui a commencé comme une farce amicale et inoffensive pour nos amis, a contribué à sauver la vie de cet homme « , a déclaré Adani. « C’est ce qui est si incroyable pour Ihoud Hatzalah. Cela nous permet de sauver des personnes, peu importe où nous sommes ou ce que nous faisons ».