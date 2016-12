Lampedusa CPSA, holding centre (first aid centre). Men are kept in a different area from the women and under-age. Once identified, people wait to be called to depart to another centre. Since January 2008 more than 6500 migrants have landed on the Italian islands of Lampedusa on more than 100 boats and dinghies, after a journey that lasts between 2 and 4 days. Around 60% come from Maghreb, 18% east africa, 15 west africa and the rest from Subcontinental Indian and middle east. In the last 3 years more than 50000 people have arrived on board more than 700 boats. This may be just the last leg of a migration that has taken years. Once they've landed, migrants are identified by the police and kept inside the cpsa (centro primo soccorso accoglienza) (first aid centre) for few days, then redirected to other centres where they can stay longer and have their future decided. Some of them are granted asylum and others are sent back home. MSF has been in Lampedusa since 2002 operating a medical triage and first aid on the dock for the migrants as they land. On-spec

L'Europe de demain? 45% de la jeunesse tunisienne veut émigrer dans le vieux continent

L'avenir de l'Europe va continuer de pencher vers une immigration de masse, notamment en provenance des pays du Maghreb. Alors que des spécialistes se sont alarmés des perspectives d'immigration en provenance d'Algérie dans l'ère de l'après Bouteflika, c'est aujourd'hui la Tunisie qui fait parler d'elle. Nous reproduisons un extrait d'un article diffusé par webdo.tn.

Une étude réalisée par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) sur « les jeunes et la migration non réglementaire: enquête de terrain des représentations sociales, les pratiques et les attentes », révèle que près de la moitié des jeunes veulent émigrer en Europe.

En effet, l'étude dont les résultats ont été présentés ce mardi 27 décembre, a été menée sur un échantillon de 1168 jeunes tunisiens, et montre que 45,2%, âgés entre 18 et 34 ans disent vouloir émigrer vers l'Europe.

Dans le même ordre d'idées, 25% des jeunes ont pensé à émigrer au lendemain de la révolution et 30% pensaient déjà à quitter le pays avant la révolution.

Toujours selon la même étude, les trois quarts des personnes interrogées, déclarent être conscientes des problèmes auxquels font face les émigrés clandestins en Europe et environ 41% se disent informés de la législation tunisienne, notamment celle relative à la migration irrégulière.

35000 Tunisiens ont émigré clandestinement

vers l'Europe depuis 2011

De plus, 57% d'entre eux appellent à dépénalisation de la migration clandestine et revendiquent leur droit à la mobilité, estimant que la migration demeure la seule solution possible pour améliorer leurs conditions de vie, tandis que 42% estiment qu'il convient de l'incriminer pour éviter la perte d'autres vies humaines.

Réalisée en partenariat avec la fondation Rosa Luxemburg, l'étude a touché 53,3% de jeunes hommes et 46,7% de jeunes femmes, issus des six quartiers, à raison de 200 jeunes par quartier.

Abderrahmane Hédhili, président du FTDES, a rappelé, lors de la présentation de l'étude, que 35 000 jeunes tunisiens ont émigré clandestinement vers l'Europe depuis la révolution, précisant que le gouvernement avance le chiffre de 20 000 personnes.

Hédhili a ajouté que la plupart des Tunisiens ayant émigré clandestinement sont des jeunes et des étudiants, non chômeurs, issus de quartiers marginalisés et victimes d'exclusion économique et sociale.

Il a, en outre, souligné que plus de 1500 personnes, dont mille Tunisiens, ont trouvé la mort en tentant de franchir illégalement les frontières maritimes italiennes.