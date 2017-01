L’évacuation de constructions illégales tourne au drame dans le Néguev

Les forces de sécurité ont procédé durant la nuit à l’évacuation de constructions illégales dans la localité bédouine d’Oum Alhiran dans le Néguev. Des échanges de feu ont éclaté entre des habitants et les forces de l’ordre. Bilan des émeutes toujours en cours ce mercredi matin, deux morts et 5 blessé dont le député et chef de file de la Liste arabe unie Eyman Oudah -photo ci dessous) ainsi qu’un policier.



Selon des témoins, un véhicule a fait irruption avant que ne commence l’évacuation et a foncé sur les policiers qui ont ouvert le feu dans sa direction. Le conducteur, un membre du mouvement islamique est mort sur le coup. L’identité de la seconde personne tuée n’pas encore été révélée. Les violences se sont poursuivies toute la nuit ainsi que ce matin.