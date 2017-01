L’évènement mondial de l’industrie cybernétique se déroule cette année à Tel-Aviv. Par Bely

Du 30 janvier au 1er février, Tel-Aviv , vedette américaine du « Cybertech » 2017. Vous avez dit : « Cybertech » ? Cette fonction envahit chaque jour davantage la vie quotidienne de nombre d’entre nous ! Cette année, c’est Tel-Aviv qui a reçu l’insigne honneur d’ouvrir grand ses portes à ce que l’on peut appeler « l’événement du monde de l’industrie cybernétique ».

Pour mettre ses idées au clair rien ne vaut une redéfinition du thème, (du terme) « Cybertech » ! En fait « Cybertech » est simplement l’occasion idéale de rencontrer quantité d’investisseurs et collaborateurs potentiels sérieux, le moyen de créer la meilleure combinaison possible de partenaires et lieux d’investissements à disposition et plus encore, dans le but évident d’en faire profiter son entreprise.

A noter que « Cybertech » est l’exposition la plus importante dans ce domaine, jamais proposée à l’extérieur des États-Unis. « Cybertech » offre aux participants une occasion unique et tout à fait adaptée de se familiariser avec les dernières innovations et solutions présentées par la communauté cyber internationale.

Plus particulièrement, ce « Cybertech 2017 » axera son exposition sur les différentes technologies innovantes, essentielles à la lutte contre les menaces informatiques de plus en plus nombreuses et de plus en plus sophistiquées.

« L’Internet des objets, la communication véhicule-véhicule (V2V), les dispositifs médicaux, la maison intelligente et tous les téléphones portables ne sont que quelques-uns des domaines que l’industrie du cyber devra protéger dans les années à venir.

Le cyberespace est devenu l’ouest sauvage de tous ceux qui vivent dans cette nouvelle frontière vulnérable aux Cyber-attaques nouvelles. La facilité insupportable de lancer des attaques de cyberguerre a rendu la tâche de défense des infrastructures informatiques plus que complexes, en a fait un problème mondial qui, sans une coopération rapidement mise en place, n’aura aucune chance de lutter efficacement contre ce phénomène » explique le correspondant officiel de l’ambassade israélienne.

Organisé par Israël, « Cybertech 2017 » recevra cette année ses visiteurs dans un lieu à la dimension de leurs exigences : « The Israel Trade Fairs & Convention Center situé dans le Pavillon 2 du Tel Aviv Exhibition Center ».

Bon à connaitre, cet espace est le plus grand des complexes israéliens conçus pour répondre à la problématique des structures et infrastructures nécessaires pour assurer la réussite de toutes conférences, expositions, foires, concerts, spectacles, tous événements à dimensions internationales.

D’ailleurs, des centaines de ces événements et expositions ont déjà attiré, chaque année, plus de 2,5 millions de visiteurs venus du monde entier.

Qui dit-mieux pour un si jeune et si petit pays ?