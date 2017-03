L’extraordinaire destin de Daniel Limor en Afrique

L’extraordinaire destin de Daniel Limor, héros discret de la l’opération Moïse en 1984 et Salomon en mai 1991

Il est des hommes pour qui les mots devoir et responsabilité ne sont pas vains. C’est à lui qu’ici nous rendons hommage à travers une courte évocation de sa vie. Un grand sioniste et une grande personnalité.

Daniel Limor, dont la famille s’est établie en Israël, passe une partie de sa vie en Afrique, naviguant entre l’Ethiopie, le Nigeria et l’Afrique Australe. Il est un ancien officier de l’armée israélienne connu et reconnu.

Doyen de la FJN qui est à la pointe de l’opération de reconnaissance de Juifs Africains, il n’a pas attendu l’avis des rabbins pour prendre conscience de rendre visible les Juifs Africains. Excellent connaisseur du sujet, passionné d’histoire juive, il est le défenseur du judaïsme africain de la première heure. Dès les années 80, il est spontanément, naturellement fervent et son engagement est total.

Relevant ainsi l’écrasant défi du multiculturalisme juif pouvant aboutir avec le concours d’hommes d’exception : au premier rang d’entre-eux les Juifs Africains eux-mêmes. Du Nigeria en Afrique du Sud, il ne cesse de leur venir au secours, d’enseigner la Torah, de faire la pédagogie juive de sa voix forte et une détermination inoxydable.

Une telle vie défie la vraisemblance. Officier imbu de la plus stricte tradition juive, il a choisi de mettre en l’honneur le judaïsme africain.

Avec l’aimable autorisation de La Fédération des Juifs Noirs (FJN)