L’extrême gauche israélienne déclare la guerre au chabbat

Le gouvernement risque un « soulèvement civil » s’il impose le statu quo sur l’observance du chabbat à Tel-Aviv, a déclaré sans fard la présidente de Meretz Zahava Galon sur sa page Facebook dimanche matin.

Le poste de Mme Galon s’inscrit dans le cadre de la pétition que la municipalité de Tel Aviv a déposée contre l’Etat sur son refus d’approuver l’ouverture de 160 entreprises pendant le chabbat.

«La laïcité en Israël est attaquée», écrit Mme Galon. « La tentative de fermer Tel-Aviv le chabbat est juste un front dans la guerre déclarée par le gouvernement contre la population laïque, mais c’est un front important. »

Mme Galon a accusé les partis haredi dans la coalition de symboliser « un judaïsme radical et raciste. »

« Netanyahou a conclu un pacte avec le judaïsme radical, insulaire et raciste, et les sécularistes se retrouvent à lutter pour ce qui est fondamental: contre l’exclusion des femmes de la sphère publique, contre les éducateurs qui appellent la communauté LGBT « perverse » et contre l’emprisonnement d’un soldat parce qu’il mangeait un sandwich non casher dans sa base et contre le boycottage des magasins qui vendent des arbres de Noël et des décorations. »