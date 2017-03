L’extrémiste anti-israélienne Linda Sarsour voulait provoquer M. Trump en bas de chez lui: elle repart menottée

Avec l’américano-palestinienne Linda Sarsour, la protestation anti-Trump « 100% » féminine a démontré son instrumentalisation pour la cause islamiste et anti-israélienne depuis la fameuse « Marche des Femmes » à Washington, le 21 janvier dernier.



Cette soi-disant « féministe » et « chantre de l’unité nationale » version charia, était en première ligne à New York, en ce mercredi 8 mars célébrant toute voilée « la Femme, ses droits fondamentaux et ses luttes primordiales. » Entourée de près de 1 000 activistes, Linda Sarsour est à nouveau montée au front pour former une grande chaîne humaine au pied de la résidence du Président Donald Trump.

Cette action « coup de poing » qui a porté la contestation islamiste jusqu’à la très huppée Cinquième Avenue a braqué les projecteurs sur la désormais célèbre directrice anti-israélienne de l’Association arabo-musulmane de New York. Elle a été interpellée, menottée et conduite au poste dans un fourgon de police, avant d’être relaxée quelques heures plus tard…