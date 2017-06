L’héroïne du jour : 3 enfants lui doivent la vie

Elle s’appelle Topaz Heini, elle commande une équipe de la police des frontières (Magav). Jeudi dernier, alors que la soirée débutait à peine, Topaz était en poste près du secteur arabe de Ras el Amoud à Jérusalem, en contrebas du quartier juif de Har Homa.

Soudain, une femme fait irruption dans la rue où se trouvait la patrouille de Topaz, hurlant qu’un incendie s’était déclaré dans sa maison. De nombreux voisins et badauds se trouvaient effectivement un peu plus loin devant une habitation en feu. Personne n’osait pénétrer à l’intérieur, les flammes sortaient par les fenêtres.

Interrogeant la propriétaire qui criait en arabe, Topaz comprend que 3 enfants sont coincés à l’intérieur de la bâtisse. Un témoin raconte : « C’était comme dans un film, on a vu cette femme entrer par la porte sans réfléchir. Les secours n’étaient pas encore sur place. Je ne sais pas comment elle a fait car il faisait déjà presque nuit et il y avait de la fumée partout. On ne voyait rien ».

« Topaz leur a sauvé la vie »

Quelques instants plus tard, Topaz ressort des flammes accompagnées par 3 bambins apeurés et peinant à respirer. Entre temps, les secouristes et les pompiers ont pris le relais et les enfants, âgés de 3 à 5 ans ont été évacués en urgence vers l’hôpital le plus proche. « C’était moins une, reconnait un pompier. Ils n’auraient pas pu survivre à toute cette fumée. Topaz leur a sauvé la vie ».

Cette dernière devrait prochainement être l’invitée d’honneur au cours d’une fête destinée à célébrer le sauvetage des enfants et à remercier Topaz pour son geste…héroïque.