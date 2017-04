L’hommage du Hamas à Ahmed Yassine

A l’occasion du 13ème anniversaire de la mort d’Ahmed Yassine, une délégation de dirigeants du Hamas menée par Ismail Haniyeh et Yahya al-Sinwar, s’est rendue à l’ancienne maison d’Ahmed Yassine, dans la ville de Gaza. Durant une conférence de presse, Yahya al-Sinwar a déclaré que le Hamas poursuit le chemin de son fondateur, Ahmed Yassine, « de réaliser le plan de libération. » Il a dit qu’ils quitteraient bientôt [la bande de Gaza] vers la mosquée al-Aqsa et les territoires occupés en « conquérants et en vainqueurs ».