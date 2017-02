L’homme fort du Hamas à Gaza évoque l’amélioration des relations avec l’Egypte

Le 27 janvier 2017, la veille de l’ouverture du terminal, Ismail Haniyeh, chef adjoint du bureau politique du Hamas, et Rawhi Mushtaha, haut responsable du Hamas, sont retournés dans la bande de Gaza. Haniyeh avait passé cinq mois à l’extérieur de Gaza. Arrivé à Gaza, Haniyeh a déclaré que les relations avec l’Egypte s’étaient considérablement améliorées et que le Hamas continuerait à développer et à renforcer les relations de toutes les manières possibles.Des sources au sein du Hamas considèrent l’ouverture du terminal de Rafah comme une preuve de l’amélioration des relations avec l’Egypte, résultant des rencontres d’Ismail Haniyeh avec de hauts responsables égyptiens (dont Khaled Fawzy, chef des renseignements égyptiens). Le porte-parole du Hamas, Ismail Radwan, a annoncé le début d’une « nouvelle ère » dans les relations entre le Hamas et l’Egypte. Il a affirmé que le premier signe est l’ouverture du terminal de Rafah. Des sources égyptiennes ont également déclaré qu’une nouvelle page été tournée entre l’Egypte et le Hamas, et que les réunions ont permis d’exprimer l’accord des deux partis sur les principes essentiels.