L’homme qui a permis l’arrestation de Ben Laden est toujours puni par le Pakistan

Les autorités pakistanaises refusent de renouveler les cartes d’identité de la famille de Shakeel Afridi, le médecin qui aida à localiser Oussama Ben Laden, et qui est emprisonné depuis plus de cinq ans au Pakistan, a-t-on appris auprès de son avocat. Le Dr Afridi avait organisé une fausse campagne de vaccination contre l’hépatite C, qui avait servi de couverture pour confirmer la présence de Ben Laden, le chef d’Al-Qaïda, tué le 2 mai 2011 par les forces spéciales américaines à Abbottabad, une ville de garnison pakistanaise.