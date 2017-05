Licence de physique à 15 ans. Les surdoués israéliens du programme Odyssea

Conçu sous l’inspiration et à l’initiative de l’ancien président de l’Etat d’Israël Shimon Peres, le Programme Odyssea pour les scientifiques et inventeurs du futur de l’Université de Tel-Aviv est destiné à favoriser l’épanouissement des jeunes talents scientifiques qui se manifestent à un âge précoce. Fonctionnant en collaboration avec la Fondation Maïmonide, l’Assocation Karev pour les initiatives en éducation et la Division des élèves surdoués du ministère de l’éducation israélien, il a pour but de développer une nouvelle génération de scientifiques possédant des capacités de leadership et le sens de la responsabilité sociale.

Jeunes »Jusqu’à mon service militaire, j’espère que j’aurai terminé ma maitrise d’informatique », déclare Sean Galantzan, l’un des participants du programme, qui a obtenu sa licence de physique à l’âge de 15 ans. Sean fait partie de ce groupe de jeunes à haut potentiel intellectuel venus de tous les coins du pays, qu’on pourrait qualifier d’élite des surdoués en Israël et qui rêvent d’imprimer des organes en 3 dimensions, de découvrir une supernova ou de créer la prochaine startup valant un million de dollars.

« Il existe partout des individus susceptibles de devenir des scientifiques à la mesure d’Einstein ou de Newton. Il faut seulement savoir les éveiller à cela » commente le Dr.Erez Pyetan, directeur du Centre Odyssea de l’UTA.

Le Programme Odyssea est destiné aux élèves en classe de quatrième présentant d’excellents résultats scolaires et ayant passé avec succès deux examens de sélection et un cours de préparation d’été. Il propose trois sections : physique, cyber études et Biomed. Construit sur des contenus universitaires, le programme donne droit à des crédits que les futurs étudiants peuvent conserver pendant une période allant jusqu’à 5 années après leur service militaire.

A côté du cursus d’études l’accent est également mis sur les programmes d’enrichissement et de développement des compétences personnelles comme la gestion du temps, le travail d’équipe etc. Sont également organisés des journées d’études intensives, des ateliers, des visites en milieu industriel et des activités communes avec les élèves des programmes équivalents des autres universités.

« Nous pensons vraiment que les jeunes qui sortent chaque année de notre programme peuvent influencer et contribuer à l’avenir scientifique de l’Etat d’Israël et à la solution des grands problèmes qui se dressent devant l’humanité » déclare Eli Fried, responsable du programme au niveau national.