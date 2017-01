L’idée de génie de deux physiciens de l’Université de Tel-Aviv

Pour faire comprendre à son jeune fils les principes de l’électronique, le Dr. Boaz Almog, chercheur à l’Ecole de physique de l’Université de Tel-Aviv, a créé, en collaboration avec son doctorant Amir Saraf, un dispositif permettant aux enfants de transformer toutes leurs créations LEGO en machines motorisées capables d’accomplir des fonctions multiples, et a déjà réussi à lever plus d’un million de dollars pour la fabrication du produit, nommé BRIXO Electric Bricks.

Le Dr. Almog, spécialiste de physique quantique, et son doctorant Amir Saraf ont décidé d’utiliser un jeu aimé des enfants, le Lego, pour les encourager à explorer le monde de la physique. Pour ce faire, ils ont créé un dispositif qui permet de transformer les créations Légo les plus simples en machines animées et éclairées, capables d’exécuter toutes sortes d’opérations, tout en « enseignant » au passage les principes de base de l’électronique.

Un produit high-tech pour enfants

Recouvertes d’un revêtement en chrome et munies de capteurs, les nouvelles briques de Légo, nommées BRIXO, ajoutent des lumières Led, des blocs moteurs, des blocs de déclenchement et des capteurs de proximité aux modèles Lego classiques. Elles sont compatibles avec les blocs de construction Lego existants, ce qui en fait un produit high-tech pour enfants.

Le Dr. Almog a eu l’inspiration de Brixo en regardant son fils jouer avec un kit d’expérimentation électrique pour enfants. « Il se trouvait devant une forêt de fils électriques enchevêtrés » raconte-t-il, « et ne pouvait pas distinguer le circuit qu’il avait lui-même câblé ». C’est alors qu’il a eu l’idée de concevoir des blocs de construction sans fil qui conduisent l’électricité.

Les blocs Brixo possèdent des capteurs intégrés et des puces Bluetooth, « qui permettent de programmer à peu près n’importe quel modèle » expliquent les chercheurs. « Avec des briques qui peuvent être activées par le son, la lumière et le toucher il n’y a pas grand-chose que vous ne puissiez faire », expliquent-ils. Par exemple régler le réveil d’un téléphone sur l’achèvement de la construction d’une pyramide en blocs BRIXO, ou une veilleuse qui s’allume quand un enfant dit un certain mot de passe. « Les possibilités sont à peu près infinies ».

Des Lego « sous stéroïdes »

En 2013, les deux physiciens fondent la société Quantum Experience, spécialisée dans le domaine de la lévitation magnétique, pour mettre les principes de la physique quantique à la portée du public. Puis en 2015, ils créent la société BRIXO Smart Toys. « La science et la technologie nous entourent », commente le Dr. Almog. « Mais la compréhension des principes qu’en tant que physiciens nous considérons comme basiques est encore loin d’être passée dans la conscience du grand public. »

Pour financer leur projet, le Dr. Almog et son partenaire se sont tournés vers le financement communautaire (crowdfunding) et sont déjà parvenus à lever plus d’un million de dollars. « Cette campagne réussie nous a déjà apporté de multiples demandes de coopération avec des distributeurs du monde entier, et dès qu’elle sera achevée, nous entamerons des négociations » a annoncé le Dr. Almog. « Les briques électriques BRIXO sont des blocs de construction de taille normale qui sont tout sauf normaux. Ce sont des LEGO ‘sous stéroïdes' » plaisante l’équipe sur sa page de crowdfunding. » Ils sont alimentés par une batterie basse tension intégrée et revêtus de chrome non toxique sûr. Il s’agit en fait de briques qui conduisent l’électricité en toute sécurité et se connectent même à votre téléphone pour ajouter un fantastique élément d’interactivité ».

Source : Site web des Amis Français de l’Université de Tel-Aviv