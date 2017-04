Lieberman, la Corée du nord et Shelly Yehimovitch

Après l’interview du Ministre israélien de la Défense Avigdor Liberman où il déclarait que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est un fou et qu’avec les dirigeants de l’Iran et de la Syrie, ils formaient un gang « fou et radical » dont les objectifs sont de porter atteinte à la stabilité internationale, la député du Camp Sioniste Shelly Yehimovitch a estimé qu’Israël a déjà assez d’ennemis comme cela pour s’en créer d’autres. « Nous n’avons aucun conflit direct avec la Corée du Nord, alors concentrons-nous sur ceux que nous avons déjà! » a-t-elle écrit.