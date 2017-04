Lieberman : « Nous ne permettrons pas des concentrations de troupes iraniennes à la frontière du plateau du Golan »

Le Ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman a déclaré aujourd’hui lors d’une réunion avec les ministres de la Défense et des Affaires étrangères russes et israéliens qu’Israël « ne permettra pas de voir de renforcer le Hezbollah aux frontières du plateau du Golan. » Selon lui, l’exercice de coordination entre l’armée israélienne et l’armée russe « s’est révélée être un mécanisme efficace pour éviter les frictions inutiles. »