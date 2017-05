L’incroyable croissance des industries high-tech en Israël

Les industries high-tech atteindront un chiffre d’affaires de 7 trillions $ d’ici 2030 et les innovations dans le domaine des transports intelligents sont encouragées par l’Etat qui les subventionne jusqu’à concurrence de 250 millions $ sur 5 ans. L’industrie profitera de l’expérience précoce et malheureuse de Better Place, de Shai Agassi (perte d’un milliard $), en matière de batteries et de leur chargement. Elle profitera aussi de l’expérience militaire en matière de Détection 3D, vision artificielle, traitement vidéo et de l’image, prise de décision en temps réel, cartographie, cyber-sécurité, autant de domaines expérimentés par l’armée et développés par les start-ups (cf MobilEye)