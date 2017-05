L’incroyable succès des israéliens dans le CleanTech. La preuve ?

Quatre sociétés israéliennes classées au palmarès mondial « Global Cleantech 100 » de 2017

BreezoMeter, Kaiima, TaKaDu, et Netafim sont reconnues parmi les 100 entreprises mondiales les plus innovantes dans le secteur des technologies propres et sont prêtes à relever les défis environnementaux de demain !

Le Global Cleantech 100, réalisé par le cabinet américain Cleantech Group (CTG) et le quotidien britannique The Guardian, est le palmarès mondial des entreprises privées du secteur des technologies propres ou « cleantech », qui apporte un éclairage sur les acteurs du marché susceptibles d’avoir une influence significative au cours des cinq à dix prochaines années.