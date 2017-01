L’Insee se réjouit: la Seine Saint Denis « fait plein de bébés »

La Seine-Saint-Denis, est selon le Parisien « un département jeune et dynamique, où l’on fait des bébés », c’est le troisième département plus peuplé d’Ile-de-France.

Il y a 1 571 028 habitants en Seine-Saint-Denis selon l’Insee, soit une augmentation de plus de 3,6 % de la population, soit 55 045 habitants en plus, entre 2009 et 2014.

La hausse de population dans le 93 est essentiellement liée au « solde naturel », à savoir la différence entre le nombre de naissances et de décès. La Seine-Saint-Denis affiche d’ailleurs l’excédent naturel « le plus important de France métropolitaine », explique l’Insee, avec une variation annuelle moyenne de +1,3 % sur cinq ans ! « C’est un département jeune et dynamique où l’on fait des bébés », résume l’institut de la statistique.