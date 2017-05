L’intellectuel Pascal Bruckner : « L’Europe est devenue un Israël à grande échelle sans la résolution des Israéliens à faire front »

L’intellectuel français Pascal Bruckner a dénoncé mercredi le manque de détermination des Européens à lutter contre le terrorisme islamique.

« L’attentat de Manchester c’est l’horreur qui bégaye. Car l’abomination a cessé de nous surprendre et s’est intégrée dans la routine. On oublie trop vite : l’attentat de Nice, le père Hamel sauvagement assassiné, il y a moins d’un an, le policier abattu sur les Champs en avril : on a déjà gommé. Il y a deux interprétations possibles à cette attitude : la voir comme une preuve d’indifférence de l’opinion, un symptôme de l’individualisme contemporain, aussi futile qu’amnésique. Ou au contraire y déceler une manifestation de résilience sur le modèle de ce que montrent les Israéliens depuis trente ans », a-t-il déploré dans un entretien accordé au Figaro.

« La croyance naïve selon laquelle le terrorisme est le fruit de l’État islamique doit voler en éclats. Daech va disparaître, c’est une excellente nouvelle, mais une autre organisation naîtra. Al-Qaida se porte bien et ne vaut pas mieux… Le discours de Donald Trump à Ryad, le 20 mai dernier, est, en ce sens, préoccupant. Il a exonéré l’Arabie saoudite de toute responsabilité dans la genèse de Daech alors que Ryad est le centre mondial de production du terrorisme. Ce discours est aussi erroné que le discours, angélique, de main tendue à l’islam, prononcé par Obama le 4 juin 2009 au Caire », a-t-il insisté.