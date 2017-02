L’Iran-Connexion à Gaza

Dans une interview à al-Monitor, Khaled al-Qadoumi, représentant du Hamas en Iran, a affirmé que les relations entre le Hamas et l’Iran étaient bonnes et s’amélioraient. Il a déclaré que l’Iran continuait à fournir au Hamas un soutien économique et militaire. Il a refusé de fournir des détails, affirmant que la personne qui finance le soutien doit décider de révéler ou non des informations